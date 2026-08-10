Leonardo Fabbri non si nasconde: “Ci sono ancora i fantasmi. Non un buon lancio, voglio una bella misura”

Leonardo Fabbri allontana almeno per qualche ora i fantasmi del passato e supera agevolmente la qualificazione del peso ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Al primatista mondiale stagionale è bastato un solo lancio per archiviare la pratica, andando oltre i 20.60 richiesti per l’ammissione automatica in finale e firmando la miglior misura assoluta con un per lui discreto 21.29.

“Sono successe tante cose brutte nelle gare così, e nonostante tutto il lavoro che sto facendo ogni volta ci sono sempre i fantasmi nella testa. Però comunque bene dai, ho fatto un lancio veramente facile. Siamo contenti, l’importante era qualificarsi. Ho fatto un lancio brutto, però bastava questo. E stasera mi voglio divertire perché me lo merito: sono primo al mondo, ho vinto a Eugene, ho vinto a Roma. Stasera mi merito di vincere, soprattutto con una bella misura. Adesso mi vado a riposare e stasera voglio fare sei lanci in cui mi godo sei lanci su sei“, dichiara il 29enne fiorentino ai microfoni della Rai.

“Ci sono state tante gare dove sono arrivato e non sono riuscito a provare la pedana, mentre qui soprattutto con la rotazione abbiamo tanti riferimenti visivi. È stato importante per me avere anche il riferimento della gabbia del martello, mi ha aiutato tanto stamattina. Spero che la finale si disputi sulla stessa pedana, così ho sempre quel riferimento e posso portare a casa quello che so di valere“, ha aggiunto il campione europeo in carica verso la finale di stasera.