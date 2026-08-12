King&Queen Beach Volley: Rottoli, Pelloia, Andreatta e Alfieri lanciano l’assalto alle corone

Prima giornata di spettacolo alla Iplex Beach Arena di Civitanova Marche per il King & Queen Beach Volley Tour. Il caldo non ha fermato né i protagonisti sulla sabbia né il pubblico presente sulle tribune, con la corsa alle corone entrata subito nel vivo. L’obiettivo è raccogliere l’eredità dei campioni in carica Fabrizio Mussa e Sofia Balducci, al termine di una formula che lascia ancora aperti diversi scenari in vista delle ultime partite dei gironi.

Nel torneo femminile Sharin Rottoli è stata una delle grandi protagoniste della giornata inaugurale. Due vittorie per lei nel gruppo A, risultati che la proiettano verso la possibile qualificazione alla finale, anche se per avere la certezza matematica bisognerà attendere l’ultimo incontro in programma mercoledì mattina. Resta in corsa anche Sofia Balducci, pronta a giocarsi le proprie possibilità nell’ultima sfida del raggruppamento.

Situazione interessante anche nel gruppo B, dove Anna Pelloia ha chiuso la prima giornata con due successi e si presenta all’appuntamento di mercoledì mattina con la possibilità concreta di conquistare l’accesso alla finalissima. Saranno dunque gli ultimi incroci della fase a gironi a stabilire chi potrà giocarsi la corona di Queen of the Beach.

Anche nel tabellone maschile la prima giornata ha fornito indicazioni importanti. Tiziano Andreatta ha ottenuto due vittorie nel gruppo C, mettendosi nelle condizioni migliori per cercare il pass per la finale nell’ultima partita. Percorso analogo nel gruppo D per Manuel Alfieri, a sua volta protagonista di due successi. Anche in questo caso saranno le sfide della mattinata conclusiva a definire il nome dei due giocatori che si contenderanno la corona.

La giornata inaugurale è stata accompagnata anche dall’animazione di Radio Linea, contribuendo all’atmosfera della Beach Arena. Mercoledì arriveranno i verdetti: dopo le ultime quattro partite dei gironi e le finali del torneo amatoriale, alle 15.30 è in programma la finale Queen of the Beach, mentre alle 16.30 toccherà alla finale King of the Beach. A bordo campo saranno presenti anche le telecamere di Sky Sport, che riprenderanno le due sfide decisive per l’assegnazione delle corone 2026.

MARTEDI’ 11 AGOSTO

9.30 Gir A Rottoli / Balducci – Puccinelli/Mancinelli 2-0 (18-16, 17-12)

10.20 GIR C. Titta/Mussa – Andreatta/Ulisse 0-2 (15-17, 17-19)

11.10 Gir B Belliero Piccinin/Breidenbach –Pelloia/Shpuza 0-2 (17-19, 15-17)

12.00 Gir D Acerbi/Alfieri – Sacripanti/Iervolino 2-1 (17-14, 14.17, 16.14)

15.30 Gir A. Rottoli/Puccinelli – Balducci/Mancinelli 2-1 (17-12, 15-17, 11-8,)

16.20 Gir C. Titta/Andreatta – Mussa/Ulisse 2-1 (17-13, 14-17, 11-8)

17.10 GIR B Belliero Piccinin/Pelloia– Breidenbach/Shpuza 2-0 (17-12, 17-15)

18.00 Gir D Acerbi/Sacripanti – Alfieri/Iervolino 0-2 (15-17, 13-17)

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO

9.30 Gir A Rottoli/Mancinelli – Puccinelli/Balducci

10.20 Gir B Belliero Piccini/Shpuza –Pelloia/Breidenbach

11.10 Gir C. Titta/Ulisse – Andreatta/Mussa

12.00 Gir D Acerbi/Iervolino – Sacripanti/Alfieri

14.45 Finali Torneo Amatoriale Maschile e a seguire Femminile

15.30 Finale Queen Of The Beach

16.30. Finale King Of The Beach