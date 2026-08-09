Kelly Doualla “Siamo l’Italia, Giamaica e USA devono prenderci”. Valensin: “Oro e record del mondo, dimostrato il nostro valore”

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro con la 4×100 mista ai Mondiali U20 di atletica, in corso di svolgimento presso l’Hayward Field di Eugene (Oregon, USA). Gli azzurri si sono imposta con il nuovo record del mondo (41.21), in una specialità che verrà inserita nel programma a cinque cerchi a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e dunque decisamente significativa.

Ottima partenza dai blocchi di Edwin Ferian Galvan (padovano, argento sui 100 metri agli EYOF), buon rettilineo di Elisa Valensin (lombarda, oro agli Europei U20 con la staffetta femminile), bene la curva di Francesco Pagliarini (marchigiano, fratello di Alice) e poi superlativo rettilineo finale di Kelly Doualla (16enne lombarda), che si merita il secondo alloro iridato dopo il bronzo sui 100 metri.

Edwin Fermin Galvan ha esultato tramite i canali federali: “Se mi dico ‘siamo campioni del mondo’…è semplicemente fantastico! Ce lo siamo meritato, ma sicuramente riusciremo a fare di meglio: è solo l’inizio”. Elisa Valensin gli ha fatto eco: “Oro e record del mondo…wow! Abbiamo dimostrato il nostro valore, siamo un punto di riferimento, sono gli altri che devono provare a batterci”.

Francesco Pagliarini è parso incredulo: “Non ci credo, non ci credo. È stato uno spettacolo incredibile, un’emozione bellissima“. Entusiasmo alle stelle per Kelly Doualla: “Vincere in staffetta è sempre speciale, la medaglia con la 4×100 è sempre la medaglia più bella. Siamo semplicemente l’Italia: Giamaica e Stati Uniti devono venirci a prendere!“.