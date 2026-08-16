July Marano monumentale agli Europei di ginnastica artistica: ha gareggiato col dito lussato! Italia d’argento

July Marano è stata esemplare nella finale a squadre che ha chiuso gli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, gareggiando con una criticità fisica emersa in avvicinamento all’atto conclusivo disputato sulla pedana di Zagabria (Croazia). La 17enne siciliana ha accusato una sub-lussazione metacarpo-falangea del V dito della mano sinistra e dunque è stata costretta a dimezzare la propria disponibilità per la prova odierna.

La Campionessa d’Italia nel concorso generale individuale non ha avuto modo di cimentarsi al volteggio e alle parallele asimmetriche, ma poi è entrata in gioco per la trave e per il corpo libero, stringendo i denti e rispondendo presente. L’azzurra ha offerto un contributo non indifferente: 12.766 sui 10 cm e 13.166 al quadrato. Un grande plauso a uno dei nomi nuovi della nostra Nazionale, che ha poi potuto festeggiare la medaglia d’argento insieme alle compagne Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti e Anthea Sisio.

Il posto di July Marano al volteggio è stato preso da Elisa Iorio: il quintetto del DT Enrico Casella ha lasciato sul tavolo un avvitamento e mezzo, rimpiazzato con un solo avvitamento (mezzo punto di differenza). Sugli staggi, invece, è subentrata Anthea Sisio, al primo grande evento internazionale e capace di rispondere presente, senza commettere errori.