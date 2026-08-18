Judo, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Tante carte da medaglia, Parlati e Tavano le stelle

Il PalaWojtyla di Martina Franca sarà teatro da venerdì 28 a domenica 30 agosto delle competizioni di judo valevoli per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Prosegue dunque il conto alla rovescia in vista della ventesima edizione della rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, con l’Italia che spera di fare incetta di medaglie davanti al pubblico di casa.

Sono 14 i judoka azzurri selezionati per la manifestazione, uno per ogni categoria di peso individuale, ma ci sarà spazio nel day-3 anche per la prova a squadre. Manuel Lombardo, inizialmente convocato, verrà sostituito da Fabrizio Esposito nella -73 kg. La punta di diamante del team italiano diventa dunque il campione europeo 2025 e argento mondiale 2022 della -90 kg Christian Parlati.

In campo maschile saliranno sul tatami anche Andrea Carlino (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Manuel Parlati (81 kg), Jean Carletti (100 kg) e Kwadjo Anani (+100 kg), mentre nel settore femminile saranno impegnate Giulia Ghiglione (48 kg), Kenya Perna (52 kg), Michela Terranova (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Claudia Sperotti (78 kg) e la n.6 al mondo dei pesi massimi Asya Tavano.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia nel judo per i Giochi del Mediterraneo 2026.

CONVOCATI ITALIA GIOCHI DEL MEDITERRANEO JUDO 2026

UOMINI

Andrea Carlino (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Manuel Parlati (81 kg), Christian Parlati (90 kg), Jean Carletti (100 kg), Kwadjo Anani (+100 kg).

DONNE

Giulia Ghiglione (48 kg), Kenya Perna (52 kg), Michela Terranova (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Claudia Sperotti (78 kg), Asya Tavano (+78 kg).