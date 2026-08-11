Perché Jodar-Fils è stata rinviata a Montreal e quando verrà recuperata

La pioggia è ancora una volta la protagonista principale del Masters 1000 di Montreal. Nuovamente il meteo ci mette lo zampino in Canada, rivoluzionando totalmente il programma dei quarti di finale. Gli organizzatori infatti sono stati costretti a spostare i due match dei quarti di finale di ieri ad oggi, creando così una giornata ricchissima di tennis con tutti i match dei quarti che verranno disputati nello stesso giorno.

Dunque anche la sfida tra Rafael Jodar ed Arthur Fils è stata posticipata ad oggi e sarà il secondo match in programma. L’incontro tra lo spagnolo ed il francese comincerà dopo quello che interessa da vicino i tifosi italiani, visto che ad aprire la giornata saranno Luciano Darderi e Brandon Nakashima.

Si tratta di una sorta di rivincita tra Jodar e Fils, che si sono incrociati già al primo turno dell’ATP 500 di Washington. A vincere era stato lo spagnolo in due set con il punteggio di 7-6 6-3, con l’iberico che si era poi spinto fino alla finale, persa poi contro Taylor Fritz. Per entrambi il match odierno è veramente una grande occasione, visto che il tabellone è aperto ad ogni possibilità e sicuramente entrambi hanno la chance di conquistare il loro primo 1000.

L’orario di avvio dei quarti di finale oggi sono le 18.30 italiane, ovviamente pioggia permettendo. Si parte come detto con Darderi-Nakashima, poi Jodar-Fils e successivamente le altre due sfide dei quarti: Jakub Mensik contro Ben Shelton e Daniel Merida contro Learner Tien.