IndyCar, prima storica volta a Washington D.C. con la ‘Freedom 250’

Storico fine settimana per la NTT IndyCar Series con la prima e forse unica edizione del ‘Freedom 250’ Grand Prix di Washington D.C. I protagonisti della principale categoria americana riservata alle ruote scoperte si preparano per un evento unico all’interno di un tracciato ricavato accanto ai più iconici monumenti della Capitale degli USA.

La serie ha aggiunto ad inizio anno questa prova con l’intento di celebrare i 250 anni della nascita degli Stati Uniti. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente il 30 gennaio 2026 dopo la firma di un ordine esecutivo del Presidente Donald Trump.

La pista avrà una metratura di 2.736 chilometri e si snoderà attorno National Mall. Lo sfondo della competizione, aperta gratuitamente al pubblico, sarà quindi il ‘Lincoln Memorial’, il Campidoglio oppure il ‘Washington Monument’.

La gara di domenica, indetta sulla distanza significativa distanza delle 250 miglia pari a quasi 400km, sarà il primo appuntamento legato al mondo dei motori che si svolgerà nella storia di Washington, D.C’. La ‘Freedom 250’ sarà l’ultimo round del 2026 all’intero di un street circuit prima del doubleheader di Milwaukee Mile (ovale) ed il gran finale di Laguna Seca (road course).