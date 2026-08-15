Guatti piazza il colpo e si prende la finale europea nei 50 stile. Eliminato Ballarati

L’Italia scopre Giovanni Guatti agli Europei di Parigi. Il 23enne di Udine centra la sua prima finale continentale della carriera grazie al secondo posto ottenuto nella prima delle due semifinali. Non riesce nell’impresa, invece Lorenzo Ballarati, autore comunque di un’ottima gara, ma finito in una seconda semifinale di fuoco, da dove arrivano ben sei degli otto qualificati alla finale.

Nella prima semifinale è l’ucraino Vladyslav Bukhov a toccare per primo con il crono di 21”51, precedendo un fantastico Simone Guatti, che viene fuori benissimo nei secondi venticinque metri e chiude con il tempo di 21”72. Un secondo posto fondamentale e che vale l’accesso diretto alla finale, con l’azzurro che ha preceduto il francese Maxime Grousset (21”76) ed il croato Jere Hribar (21”77).

Anche nella seconda semifinale è stato un ucraino a toccare per primo, con Nikita Sheremet, che firma il crono di 21”38, miglior tempo in assoluto dei qualificati alla finale. Un ultimo atto in cui ci vanno addirittura in sei da questa gara, con il secondo posto del russo Egor Kornev (21”44) davanti al serbo Andrej Barna (21”52), l’ungherese Kristof Milak (21”58), l’irlandese Tom Fannon (21”65) ed il portoghese Diogo Matos Ribeiro (21”72), stesso tempo di Guatti.

Una buona gara anche quella di Lorenzo Ballarati, che ha comunque chiuso con il tempo di 21”81, ma sono state semifinali decisamente veloci e l’azzurro ha concluso alla fine al dodicesimo tempo complessivo. Appuntamento con la finale domani sera alle 18.30.