Gloria Hooper raggiunge Dosso in semifinale agli Europei: eguagliato il personale sui 100 dopo 5 anni!

Saranno due le azzurre impegnate stasera nelle semifinali dei 100 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham (in Gran Bretagna). Oltre alla primatista Zaynab Dosso, esentata dal primo turno come tutte le migliori 12 del ranking continentale in gara, l’Italia verrà rappresentata infatti anche da Gloria Hooper.

L’esperta sprinter veronese ha superato lo scoglio delle batterie mattutine ottenendo il pass per le semifinali con l’ottavo crono assoluto in 11.24 (vento +1.8 m/s), eguagliando dunque dopo cinque anni il suo primato personale. Hooper ha sfoderato un ottimo lanciato dopo una partenza tutt’altro che brillante, in cui ha avuto un tempo di reazione abbastanza lento (0.180, il più alto nella sua heat) rischiando di inciampare al secondo passo e sbilanciandosi in avanti.

La 34enne veneta ha effettuato poi una buona progressione, chiudendo la sua batteria in terza posizione e rientrando tra i dodici migliori tempi che valevano la qualificazione. La prima batteria, condizionata da una bufera di vento alle spalle (+3.2), ha visto scendere addirittura due atlete sotto gli 11 secondi con l’ungherese Boglarka Takacs in 10.93 e la padrona di casa britannica Imani Lansiquot.

In serata entreranno in azione tutte le big, con semifinali e finale che andranno in scena nel giro di poco meno di due ore.