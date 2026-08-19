CiclismoStrada
Giro di Gran Bretagna femminile, Lorena Wiebes conquista la volata della prima tappa. Seconda Chiara Consonni
Si apre nel segno di Lorena Wiebes l’undicesima edizione del Giro di Gran Bretagna femminile. L’olandese, una delle grandi favorite per la classifica generale, è riuscita ad imporsi nella volata della tappa inaugurale, regolando le sue avversari e candidandosi a grande protagonista della corsa a tappe britannica. Per la portacolori del Team SD Worx-Protime si tratta della 134esima vittoria in carriera.
La prima frazione, partita e terminata a Cockermouth dopo 158.9 chilometri, non ha visto protagonista nessuna fuga nelle prime battute; fino al GPM di Caldbeck, infatti, il gruppo ha proseguito unito con solo qualche tentativo di attacco vanificato presto. Il più importante è stato quello della belga Audrey De Keersmaeker (Team Picnic PostNL), la cui azione è stata fermata a 35 chilometri dall’arrivo.
Negli ultimi chilometri le squadre delle velocisti hanno alzato il ritmo, costringendo il gruppo a dividersi e chiudendo tutti i possibili attacchi. Il Team SD Worx-Protime è stato il più attivo e nel finale ha organizzato perfettamente la volata con Lotte Kopecky che è riuscita a lanciare Lorena Wiebes. L’olandese ha fatto valere la sua forza vincendo il primo sprint e regalandosi la prima maglia di leader. Seconda posizione per una brillante Chiara Consonni (CANYON//SRAM), terza la britannica Josie Nelson (Team Picnic PostNL). Sesta Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team).