Flavio Cobolli verso vette inesplorate nel ranking ATP: due posizioni virtuali guadagnate e anche Djokovic nel mirino!

Flavio Cobolli continua la sua scalata nel ranking ATP. Il tennista romano ha superato Rafael Jodar negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, conquistando un successo di particolare peso sia per il risultato sia per il valore dell’avversario, uno dei giovani più interessanti e in maggiore ascesa del circuito.

Il percorso in Ohio ha già consegnato a Cobolli un nuovo traguardo: per la prima volta in carriera ha raggiunto i quarti di finale a Cincinnati, centrando inoltre il secondo quarto di finale in un Masters 1000 dopo quello disputato a Roma. Un dato significativo anche perché i due risultati sono arrivati su superfici differenti e confermano la crescente competitività dell’azzurro.

L’impatto sulla classifica mondiale è altrettanto rilevante. Grazie ai punti conquistati, Cobolli ha infatti raggiunto virtualmente il best ranking di numero 8 ATP, migliorando ulteriormente il proprio primato personale. Ma il margine per salire ancora non manca e il prosieguo del torneo potrebbe trasformare il piazzamento virtuale in un salto ancora più importante.

In caso di qualificazione alle semifinali di Cincinnati, Cobolli salirebbe infatti al sesto posto del ranking ATP, mettendo nel mirino anche Novak Djokovic, attualmente quinto. Un traguardo che, soltanto fino a pochi mesi fa, sembrava molto più lontano e che fotografa la rapidità con cui il romano si sta affermando ai vertici del tennis mondiale.

Il quadro diventerebbe ancora più significativo con un eventuale approdo in finale: Cobolli entrerebbe virtualmente in Top 5, al quinto posto. E una vittoria nel Masters 1000 statunitense gli permetterebbe addirittura di spingersi fino alla quarta posizione mondiale. La corsa in Ohio, dunque, non vale soltanto un posto tra i migliori del torneo: per Cobolli è anche un’occasione concreta per riscrivere ancora una volta il proprio best ranking.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ATP al 10 agosto: decimo con 3.330 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti di finale a Cincinnati: ottavo con 3.510 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Cincinnati: sesto con 3.710 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Cincinnati: quinto con 3.960 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Cincinnati: quarto con 4.310 punti