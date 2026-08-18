Flag football, l’Italia vola alle Olimpiadi: prima volta storica, ma come funzionerà? Quali sono le altre qualificate?

Il flag football farà il proprio esordio alle Olimpiadi in occasione dell’edizione di Los Angeles 2028. Si tratta di un nuovo sport per la rassegna a cinque cerchi, estremamente spettacolare e avvincente: due tempi da venti minuti ciascuno, due squadre si affrontano su un campo ridotto rispetto a quello impiegato nel football, non sono previsti i placcaggi ma per interrompere l’azione di un avversario occorre strappare una delle due bandiere che porta ai fianchi.

L’Italia è riuscita a qualificarsi con la squadra maschile e dunque sarà della partita tra due anni in California. Gli azzurri hanno compiuto un’impresa storica ai Mondiali andati in scena lo scorso fine settimana a Düsseldorf (Germania), dove sono stati assegnati i primi due pass per i Giochi: fase a gironi dominata contro Francia, Gran Bretagna e Panama; Germania e Canada battute nella fase a eliminazione diretta e festa grande, poi il ko in finale contro gli americani.

La nostra Nazionale può già prenotare il biglietto per gli Stati Uniti d’America insieme al Canada, arrivato terzo nella rassegna iridata dopo aver battuto il Messico. Gli USA erano già certi dall’ammissione all’evento multisportivo più importante del quadriennio in qualità di Paese ospitante.

Restano da assegnare gli ultimi tre pass, che verranno messi in palio in occasione delle Olympic Qualifier Series, previste nel 2028: a quel torneo parteciperanno dieci squadre, in base ai risultati dei Campionati Continentali 2027: due europee, due africane, due asiatiche, due oceaniche e due americane. Le prime tre classificate staccheranno il pass per le Olimpiadi.

Soltanto sei squadre partecipanti a Los Angeles 2028, tre festeggeranno una medaglia ai Giochi: si potrebbe quasi pensare di essere a metà dell’opera… Più complessa la situazione per l’Italia femminile, che dovrà fare risultato ai prossimi Europei per meritarsi il diritto di prendere parte ai Qualifier alla vigilia dei Giochi.