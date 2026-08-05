Europei nuoto artistico 2026 oggi: orari 5 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Si chiudono oggi mercoledì 5 agosto gli Europei di nuoto artistico 2026. Nel complesso di Parigi, lo stesso dei Giochi Olimpici del 2024, andrà in scena una sesta ed ultima giornata con un solo evento: l’ultimo atto della routine acrobatica a squadre. L’Italia vuole chiudere la sua rassegna continentale nel migliore dei modi, con una medaglia che andrebbe ad impreziosire un Europeo già molto positivo.

Nelle prove a squadre la squadra italiana ha già fatto vedere nei giorni precedenti tutto il potenziale, vincendo il bronzo sia nel team tecnico che in quello libero. Adesso sarà la volta della finale del team acrobatico con sette nazionali pronte a lottare per la medaglia più pregiata. L’appuntamento con la prova che chiuderà gli Europei è alle ore 15.00 di questo pomeriggio.

Dove vedere la sesta ed ultima giornata degli Europei di nuoto artistico 2026? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà invece visibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2026

Mercoledì 5 agosto

Ore 15.00 – Finale Routine Acrobatica

ITALIANI IN GARA

Finale Routine Acrobatica – Italia (Beatrice Andina, Valentina Bisi, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING GLI EUROPEI NUOTOARTISTICO 2026

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport