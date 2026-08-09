Canoa
Europei canoa slalom Under 23/Juniores: l’Italia senza medaglie nell’ultima giornata. Bacchin è il migliore dei suoi
Si chiude senza medaglie per l’Italia l’ultima giornata di gare degli Europei Under 23/Juniores, manifestazione che si è svolta a Epinal, in Francia. Nelle gare del kayak cross il migliore degli azzurri è Marco Bacchin che ferma la propria corsa in semifinale nella categoria Juniores maschile.
Nella finale del kayak cross Juniores femminile la ceca Valentyna Kocyrova vince il titolo continentale battendo la connazionale Lucie Vaculova, medaglia d’argento, e la svizzera Carla Rhein, bronzo. Si ferma invece ai piedi del podio la tedesca Neele Krech.
Nella categoria Juniores maschile l’austriaco Max Steunbrenner taglia il traguardo per primo ed è medaglia d’oro. Il neo campione europeo precede il britannico Sid Griffiths e lo svizzero Tim Redling. Deve accontentarsi della medaglia di legno lo sloveno Jan Jancar.
Nella gara dedicata alla categoria Under 23 femminile la tedesca Paulina Pirro conclude la propria prestazione in prima posizione davanti alla britannica Katherine Shattock e alla francese Lena Quemarais. Chiude la gara in quarta posizione la slovena Naja Pinteric.
La finale Under 23 del kayak cross maschile parla francese. Il transalpino Ianis Triomphe vince infatti il titolo continentale, capofila di un podio completato dai cechi Martin Rudorfer e Adam Semerad. Si ferma invece al quarto posto il britannico Sam Leaver.