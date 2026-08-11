Definita la batteria di Alessandro Sibilio in semifinale: orario, n. di corsia, avversari, tv

Alessandro Sibilio comincerà nella giornata di mercoledì 12 agosto la sua avventura ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il primatista italiano sul giro di pista con barriere, esentato dal primo turno andato in scena oggi grazie al suo piazzamento nel ranking continentale, entrerà in azione direttamente nelle semifinali dei 400 ostacoli.

Il vice-campione d’Europa in carica, reduce da un biennio piuttosto difficile a livello fisico e chiamato ad un’impresa clamorosa per bissare l’argento ottenuto due anni fa a Roma, ha dimostrato comunque una buona condizione recentemente vincendo gli Assoluti di Firenze in 48.50 e dovrà correre forte anche domani per poter entrare nel novero degli otto finalisti. Sibilio è stato inserito nella seconda serie e avrà come punto di riferimento il tedesco Emil Agyekum (47.45 in stagione), con la possibilità di giocarsi il posto d’onore con lo svedese Carl Bengtstrom ed il padrone di casa britannico Alastair Chalmers. Avanzano i primi due di ogni heat, oltre ai due migliori tempi di ripescaggio tra tutte e tre le semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, gli avversari ed il numero di corsia di Alessandro Sibilio nella semifinale dei 400 ostacoli agli Europei di Birmingham. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALE ALESSANDRO SIBILIO EUROPEI 2026

Mercoledì 12 agosto

Ore 14.03 400 ostacoli, seconda semifinale con Alessandro Sibilio – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

STARTLIST SEMIFINALE ALESSANDRO SIBILIO EUROPEI 2026

Corsia 2: Sebastian Monneret (Danimarca: primato personale 49.40, stagionale 49.40)

Corsia 3: Mihajlo Katanic (Serbia: 49.66, 49.66)

Corsia 4: Julien Watrin (Belgio: 48.66, 49.18)

Corsia 5: Emil Agyekum (Germania: 47.45, 47.45)

Corsia 6: Alessandro Sibilio (Italia: 47.50, 48.49)

Corsia 7: Carl Bengtström (Svezia: 47.94, 48.11)

Corsia 8: Alastair Chalmers (Gran Bretagna: 48.30, 48.53)

Corsia 9: Dany Brand (Svizzera: 48.96, 49.07)

PROGRAMMA ALESSANDRO SIBILIO SEMIFINALE EUROPEI 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.