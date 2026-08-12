Dario Dester risale la classifica a metà del decathlon europeo. Neugebauer in testa dopo cinque prove

Dario Dester prova a ricostruire un decathlon di alto livello dopo un avvio non esaltante e chiude la prima giornata in settima posizione nella classifica generale provvisoria ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Nella sessione serale odierna si sono disputate altre due prove, mentre domani andranno in scena le ultime cinque specialità.

Undicesimo dopo le prime tre prove della sessione mattutina/pomeridiana, Dester ha recuperato quattro posizioni salendo al settimo posto con 4202 punti (non lontanissimo dalla tabella di marcia del suo record italiano) grazie ad un solido 1.99 nel salto in alto (ottava piazza nella singola specialità) e ad un buon 47.96 che vale il terzo miglior tempo sui 400 metri.

Stabile nei bassifondi della graduatoria l’altro azzurro Alberto Nonino, 22° a 3828 punti con 1.93 nell’alto e 48.33 nei 400, mentre là davanti è ancora tutto aperto per il podio e per la vittoria. Il tedesco Leo Neugebauer conserva la leadership della generale a fine giornata con 4483 punti, difendendosi nell’alto (1.99) ma crollando negli ultimi 50 metri sul giro di pista (48.81) e lasciando sul piatto dei punti cruciali.

Alle sue spalle possono ancora sognare in grande il neerlandese Jeff Tesselaar (super 47.06 sui 400) a -71, il norvegese Sander Skotheim a -101, il francese Makenson Gletty a -160, l’estone Johannes Erm a -201 e soprattutto il tedesco Niklas Kaul a -269 ma con un day-2 potenzialmente molto favorevole.