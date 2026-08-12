Dario Dester a ridosso della top10 dopo tre prove del decathlon agli Europei. In vetta Neugebauer

Bilancio in chiaroscuro per l’Italia al termine delle prime tre prove del decathlon andate in scena nella sessione mattutina del day-3 ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Dario Dester e Alberto Nonino non si sono espressi infatti al top del potenziale, lasciando per strada tanti punti preziosi nelle rispettive tabelle di marcia per migliorare il personale.

Dester, primatista italiano (8318 punti a fine giugno in Germania) e sesto classificato nelle ultime due edizioni della rassegna continentale, si trova attualmente in undicesima piazza nella classifica generale provvisoria dopo aver reso meno delle aspettative in due specialità su tre, con il 10.84 sui 100 metri e soprattutto un deludente 7.12 nel salto in lungo.

Meglio (per i suoi standard) nel getto del peso con una misura di 14.48 metri che ha portato il suo score complessivo aggiornato a quota 2497 punti, subito davanti al formidabile teutonico Niklas Kaul (2482) abituato però a rimontare nella seconda giornata del decathlon. Nelle retrovie l’altro azzurro Alberto Nonino, 23° su 24 atleti rimasti in gara con 2195 punti (11.16 nei 100, 6.91 nel lungo e 11.53 nel peso).

La graduatoria overall è comandata dal tedesco Leo Neugebauer (2819 punti), che si è difeso alla grande nei 100 con 10.90 per poi primeggiare sia nel lungo con 7.82 che nel peso con un eccellente 17.13. Al suo inseguimento il neerlandese Jeff Tesselaar a -129, il norvegese Sander Skotheim a -181, il francese Makenson Gletty a -221 e l’estone Johannes Eerm a -237.