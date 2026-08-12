Dallavalle non si distrae: “Sono sotto i riflettori, ma rimango concentrato sul mio obiettivo”

Missione compiuta dai triplisti azzurri nelle qualificazioni degli Europei di Birmingham. Andy Diaz (17.05) e Simone Biasutti (16,71) hanno impiegato un solo salto per accedere alla finale, mentre Andrea Dallavalle ha dovuto comunque aspettare la fine della qualifica per essere certo dell’accesso alla gara di sabato.

L’argento iridato in carica ha firmato un buon 16,55 nel secondo salto e poi ha rinunciato al terzo tentativo. Infatti Dallavalle era già sicuro della qualificazione, terminando comunque in quarta posizione l’eliminatoria.

Dallavalle ha parlato a Rai Sport proprio della sua decisione di lasciar perdere il terzo salto: “Ho fatto il secondo salto, lasciando indietro il piede. Alla fine l’importante era essere dentro, ho guardato che gli altri non stavano saltando molto e quindi ho deciso di rinunciare. L’importante era ad essere in finale”.

Un’attenzione speciale per l’azzurro dopo la medaglia d’argento dello scorso anno ai Mondiali: “Sicuramente sono sotto di più i riflettori. Alla fine però bisogna sempre rimanere concentrati sulle gare che si fanno, quello è il segreto”.