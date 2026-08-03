Canoa slalom: l’Italia in raduno ad agosto per preparare gli Europei di Ivrea. De Gennaro il riferimento

Dopo i Mondiali di Oklahoma City di qualche settimana fa, l’Italia della canoa slalom non si ferma. Il gruppo azzurro ha un nuovo focus sul quale concentrarsi, visto che dovrà prepararsi per gli Europei 2026 che potrà disputare in casa: all’interno del bacino di Ivrea.

Proprio per l’evento nell’impianto piemontese, che si disputerà dal 24 al 26 settembre, lo staff tecnico ha scelto di svolgere un paio di raduni che aiuteranno gli atleti a rimanere con la tensione agonistica giusta per andare a caccia di risultati importanti.

Due le sessioni intense di allenamento in programma, la prima proprio a Ivrea l’8 e il 9 agosto, la seconda invece a Vaires sur Marne – in Francia, località che dal 4 al 6 settembre ospiterà anche la ripresa della Coppa del Mondo – dal 9 al 16 agosto.

Il riferimento, dopo il bronzo iridato che ha certificato ancora una volta la classe assoluta del campione olimpico di Parigi 2024, sarà Giovanni De Gennaro che nel kayak maschile sarà accompagnato da Xabier Ferrazzi, mentre nel comparto femminile vi sarà Stefanie Horn.

La canadese maschile e femminile invece vedrà presenti al raduno Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi, oltre ad Elena Borghi e Marta Bertoncelli (lei quarta ai Mondiali, ndr).