Calendario Europei volley femminile 2026: orari dai gironi alla finale, tv, programma, streaming

Gli Europei 2026 di volley femminile si disputeranno dal 21 agosto al 6 settembre e andranno in scena in ben quattro Paesi diversi: la Turchia ospiterà un girone, quattro ottavi di finale, due quarti di finale, semifinali e finali a Istanbul; la Cechia sarà il teatro di un girone, quattro ottavi e due quarti in quel di Brno; un raggruppamento sarà protagonista a Göteborg (Svezia) e un altro terrà banco a Baku (Azerbaijan). Si tratta dell’appuntamento più importante della stagione e avrà un’importanza doppia, visto che verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia è stata inserita nel gruppo D e giocherà la fase a gironi in quel di Goteborg, facendo i conti con una Pool tutt’altro che banale: la Svezia padrona di casa potrà contare sul talento della fenomenale Isabelle Haak e la Francia è in enorme ascesa come ha dimostrato durante l’ultima rassegna iridata, mentre Croazia, Slovacchia e Montenegro sono ampiamente inferiori a livello tecnico. Le ragazze del CT Julio Velasco si presenteranno all’appuntamento per completare la Tripla Corona, dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver vinto i Mondiali 2025.

La nostra Nazionale sarà chiamata a un torneo con la valigia: giocherà gli ottavi e i quarti di finale a Brno (Cechia), la Pool D si incrocerà con la Pool B (la prima contro la quarta e la seconda contro la terza), dunque ai quarti potrebbero esserci degli incontri replay con alcune sfide dei gironi. Possibile un quarto di finale contro la Serbia (non se le due squadre chiuderanno la fase a gironi nella stessa posizione). In caso di qualificazione in semifinale si dovrà volare a Istanbul, dove la Turchia attenderà in una possibile rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Mondiali.

La Turchia difenderà il titolo di fronte al proprio pubblico, in una Pool A che prevede due incroci decisamente probanti contro la Polonia e la Germania. Il sestetto di Daniele Santarelli dovrà prestare la massima attenzione contro le biancorosse di Stefano Lavarini e alle arrembanti tedesche. La Serbia sarà la favorita nel girone con Bulgaria, Cechia, Austria, Ucraina e Grecia. Paesi Bassi e Belgio dovrebbero contendersi il primo posto nella Pool C, partendo favorite rispetto ad Azerbaijan, Portogallo, Romania e Spagna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di volley femminile. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e Sky, prevista una selezione degli altri incontri su Rai e Sky; tutti i match potranno essere seguiti in diretta streaming su Euro Volley Tv. Gli orari sono italiani (a Istanbul sono un’ora avanti rispetto a noi, a Baku sono due ore avanti).

GIRONI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

POOL A (a Istanbul, Turchia): Turchia, Lettonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungheria.

POOL B (a Brno, Cechia): Cechia, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia.

POOL C (a Baku, Azerbaijan): Azerbaijan, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Romania, Spagna.

POOL D (a Göteborg, Svezia): Svezia, Montenegro, Italia, Francia, Slovacchia, Croazia.

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE

Ottavo 1: A1 vs C4 (a Istanbul)

Ottavo 2: A2 vs C3 (a Istanbul)

Ottavo 3: A3 vs C2 (a Istanbul)

Ottavo 4: A4 vs C1 (a Istanbul)

Ottavo 5: B1 vs D4 (a Brno)

Ottavo 6: B2 vs D3 (a Brno)

Ottavo 7: B3 vs D2 (a Brno)

Ottavo 8: B4 vs D1 (a Brno)

QUARTI DI FINALE

Quarto 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4 (a Istanbul)

Quarto 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3 (a Istanbul)

Quarto 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8 (a Brno)

Quarto 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7 (a Brno)

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4 (a Istanbul)

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3 (a Istanbul)

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

Venerdì 21 agosto

13.00 Francia vs Slovacchia (a Goteborg)

14.00 Austria vs Serbia (a Brno)

16.00 Croazia vs Italia (a Goteborg)

17.00 Bulgaria vs Ucraina (a Brno)

17.00 Azerbaijan vs Portogallo (a Baku)

18.00 Turchia vs Lettonia (a Istanbul)

19.00 Svezia vs Montenegro

20.00 Cechia vs Grecia (a Brno)

Sabato 22 agosto

13.30 Belgio vs Spagna (a Baku)

15.00 Italia vs Montenegro (a Goteborg)

15.00 Germania vs Slovenia (a Istanbul)

16.00 Ucraina vs Grecia (a Brno)

16.30 Romania vs Paesi Bassi (a Baku)

18.00 Slovacchia vs Svezia (a Goteborg)

18.00 Ungheria vs Polonia (a Istanbul)

19.00 Austria vs Cechia (a Brno)

Domenica 23 agosto

13.30 Portogallo vs Belgio (a Baku)

15.00 Francia vs Croazia (a Goteborg)

15.00 Lettonia vs Germania (a Istanbul)

16.00 Grecia vs Bulgaria (a Brno)

16.30 Spagna vs Azerbaijan (a Baku)

18.00 Svezia vs Italia (a Goteborg)

18.00 Slovenia vs Turchia (a Istanbul)

19.00 Cechia vs Serbia (a Brno)

Lunedì 24 agosto

13.30 Paesi Bassi vs Portogallo (a Baku)

15.00 Polonia vs Lettonia (a Istanbul)

16.00 Croazia vs Slovacchia (a Goteborg)

16.00 Ucraina vs Austria (a Brno)

16.30 Azerbaijan vs Romania (a Baku)

18.00 Turchia vs Ungheria (a Istanbul)

19.00 Montenegro vs Francia (a Goteborg)

19.00 Serbia vs Bulgaria (a Brno)

Martedì 25 agosto

13.30 Romania vs Belgio (a Baku)

15.00 Ungheria vs Germania (a Istanbul)

16.00 Italia vs Slovacchia (a Goteborg)

16.00 Grecia vs Austria (a Brno)

16.30 Paesi Bassi vs Spagna (a Baku)

18.00 Polonia vs Slovenia (a Istanbul)

19.00 Svezia vs Croazia (a Goteborg)

19.00 Cechia vs Ucraina (a Brno)

Mercoledì 26 agosto

13.30 Spagna vs Romania (a Baku)

15.00 Slovenia vs Lettonia (a Istanbul)

16.00 Francia vs Italia (a Goteborg)

16.00 Austria vs Bulgaria (a Brno)

16.30 Belgio vs Azerbaijan (a Baku)

18.00 Germania vs Turchia (a Istanbul)

19.00 Slovacchia vs Montenegro (a Goteborg)

19.00 Serbia vs Grecia (a Brno)

Giovedì 27 agosto

13.30 Paesi Bassi vs Belgio (a Baku)

15.00 Polonia vs Germania (a Istanbul)

16.00 Croazia vs Montenegro (a Goteborg)

16.00 Ucraina vs Serbia (a Brno)

16.30 Portogallo vs Romania (a Baku)

18.00 Lettonia vs Ungheria (a Istanbul)

19.00 Svezia vs Francia (a Goteborg)

19.00 Cechia vs Bulgaria (a Brno)

Venerdì 28 agosto

13.30 Spagna vs Romania (a Baku)

15.00 Slovenia vs Ungheria (a Istanbul)

16.30 Azerbaijan vs Paesi Bassi (a Baku)

18.00 Turchia vs Polonia (a Istanbul)

Domenica 30 agosto

Ottavi di finale a Brno, due partite in orari da definire

Lunedì 31 agosto

Ottavi di finale a Brno, due partite in orari da definire

Ottavi di finale a Istanbul, due partite in orari da definire

Martedì 1° settembre

Ottavi di finale a Istanbul, due partite in orari da definire

Mercoledì 2 settembre

Quarti di finale a Brno, due partite in orari da definire

Giovedì 3 settembre

Quarti di finale a Istanbul, due partite in orari da definire

Sabato 5 settembre

Semifinali a Istanbul, in orari da definire

Domenica 6 settembre

Finali a Istanbul, in orari da definire

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky per tutte le partite dell’Italia e una selezione degli altri incontri (semifinali e finali garantite).

Diretta streaming: Rai Play, Sky e NOW per tutte le partite dell’Italia e una selezione degli altri incontri; Euro Volley Tv per tutti gli incontri.

Diretta testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia e le fasi finali.