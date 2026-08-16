Borrelli cala nell’ultima vasca ed è sesta nei 200 farfalla. Pesante oro britannico con Macinnes

I 200 farfalla sorridono alla Gran Bretagna nel serratissimo duello con l’Italia per la prima posizione nel medagliere degli Europei di nuoto a Parigi. Il settimo oro britannico (sono cinque per il momento quelli azzurri) è arrivato grazie a Keanna Macinnes, che con una condotta di gara decisamente all’attacco si è andata a prendere il titolo continentale con il tempo di 2’05”90.

Subito in testa dopo i primi cinquanta metri, Macinnes ha continuato la sua progressione vasca dopo vasca. La britannica ha cominciato a fare fatica nell’ultima vasca, ma è riuscita a resistere all’assalto della danese Helena Rosendahl Bach, che ha vinto la medaglia d’argento con il crono di 2’06”14.

Sul podio con la medaglia di bronzo ci sale anche la spagnola Laura Cabanes Garzas,che ha chiuso con il tempo di 2’07”21, davanti all’irlandese Ellen Walshe (2’07”40) e all’altra britannica Emily Richards (2’07”77).

Per 150 metri Paola Borrelli è stata anche in corsa per una medaglia, ma è calata vistosamente negli ultimi cinquanta metri, scivolando fino alla sesta posizione con il tempo di 2’08”33. Dietro all’azzurra hanno poi chiuso la bosniaca Lana Pudar (2’11”14) e la belga Sarah Dumont (2’11”18).