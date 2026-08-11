Benedetta Pilato scherza: “Questo tempo ormai lo faccio in tutte le salse, prima o poi migliorerò. L’unica cosa che posso fare è…”

Obiettivo centrato per Benedetta Pilato nelle semifinali dei 100 rana agli Europei di nuoto 2026. Nella vasca di Parigi, l’italiana è riuscita a strappare il pass per la finale continentale, in programma domani, con una prestazione brillante in un ultimo atto di livello altissimo. L’azzurra proverà domani ad agguantare una medaglia non così impossibile visti i tempi.

Pilato ha chiuso la sua semifinale al terzo posto, stampando il crono di 1’05″85, il quarto complessivo. La pugliese ha nuotato molto forte la vasca iniziale prima di subire la rimonta nel finale di Angharad Evans e di Eneli Jefimova.

La britannica ha chiuso con il record dei campionati in 1’04″97 e domani è la principale favorita per l’oro europeo. Ai microfoni di Rai Sport, Benedetta Pilato ha così commentato la sua prestazione: “Questo tempo lo nuoto in tutte le salse. È un po’ che cerco di migliorare, vedremo come fare, prima o poi ce la farò”.

L’azzurra ha poi analizzato il livello della semifinale e la prestazione di Evans: “Con una a fianco che passa così forte (riferendosi a Angharad Evans, ndr), l’unica cosa che posso fare è passare sempre più forte. 1’04”97 è un altro livello, me lo aspettavo. Non pensavo che sarebbe stata così competitiva tutta la semifinale, peggio di quella Olimpica (sorridendo, ndr)”.