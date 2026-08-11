Benedetta Pilato approda in finale nei 100 rana e si giocherà una medaglia. Pass in extremis per Lisa Angiolini

Missione compiuta. Prosegue in maniera positiva per l’Italia la sessione serale della seconda giornata dei Campionati Europei di nuoto 2026, in corso di svolgimento nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi, con Benedetta Pilato e Lisa Angiolini che hanno superato lo scoglio delle semifinali dei 100 rana assicurandosi dunque il pass per l’ultimo atto.

Riscontri positivi soprattutto per la primatista italiana della specialità Pilato, che si è migliorata di 35 centesimi rispetto alla batteria mattutina (1:06.20) arrivando terza nella prima delle due serie con un ottimo 1:05.85. La ventunenne pugliese, autrice di un passaggio veloce (30.38) e di un discreto ritorno (35.47), si è qualificata con il quarto tempo assoluto delle semifinali e domani potrà lottare per una medaglia continentale.

“Benny” è stata preceduta nella graduatoria combinata delle due serie di semifinale dalla formidabile britannica Angharad Evans, che ha ritoccato ulteriormente il record dei Campionati in 1:04.97 grazie ad un ritorno eccezionale da 33.79, ma anche dall’irlandese Mona Mc Sharry (1:05.64) e dalla teenager estone Eneli Jefimova (1:05.78).

Avanza con l’ottavo e ultimo tempo utile anche l’altra azzurra Lisa Angiolini che ha rallentato leggermente dal mattino (1:06.31 in batteria) esprimendosi in 1:06.47 e agguantando la qualificazione per 12 centesimi. Il gruppo delle candidate per un posto sul podio verso la finale di domani sera comprende la tedesca Anna Elendt (1:05.92) e da outsider la russa Evgeniia Chikunova (1:06.16) e la neerlandese Tes Schouten (1:06.36).