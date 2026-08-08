Basket, l’Italia Under 16 perde ancora agli Europei. Sconfitta pesante contro la Cechia

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia agli Europei Under 16 in corso di svolgimento in Romania. Gli azzurrini vengono completamente travolti dalla Cechia, cedendo pesantemente con il punteggio 110-77. All’Italia non bastano i 20 punti di Lewis Okadoh, mentre la Cechia è trascinata dai 26 punti di Jan Kopecky e dai 20 di Matej Snobl. Prossimo impegno domani per la squadra azzurra contro la Turchia.

Inizio di partita disastroso degli azzurrini, con la Cechia che parte addirittura con un 11-0. L’Italia non riesce davvero a scuotersi, mentre Kopecky e Cech continuano a dominare e la Cechia arriva sul +16 (20-4). Nonostante una timida reazione azzurra con Mathis, il finale di quarto è ancora tutto per la Cechia, che chiude sul +18 (32-14) nel disastro della difesa italiana.

L’Italia continua a sprofondare e la tripla di Kopecky vale il +27 (46-19). Finalmente l’Italia reagisce e comincia a trovare anche un po’ di fluidità in attacco. Mathis e Okadoh propiziano un parziale di 13-3, con l’Italia che arriva sul -17 (49-32). Gli azzurri, però, si fermano ancora e la Cechia allunga ulteriormente prima dell’intervallo, andando negli spogliatoi sul +23 (61-38).

Buon rientro degli azzurri dopo la pausa lunga e l’Italia arriva sul -16 (66-50), costringendo il CT ceco al timeout. Gli azzurrini finalmente riescono a tenere un po’ di testa agli avversari ed Okadoh firma il -14 a due minuti e mezzo dalla fine del quarto (72-58). Purtroppo l’Italia crolla ancora e il finale premia ancora i cechi, che si presentano avanti 85-59 prima degli ultimi dieci minuti.

L’inerzia della partita proprio non cambia mai e la Cechia arriva a toccare anche il +30 (98-68). I cechi sfondano ampiamente il muro dei 100 punti con la difesa azzurra che proprio non è mai riuscita a trovare una contromisura. Finisce 110-77 e l’Italia ceca ancora la prima vittoria dei suoi Europei.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CECHIA – ITALIA 110-77 (32-14, 29-24, 24-21, 25-18)

Cechia: Cech 15, Banda 2, Dalecky 7, Kudela 9, Snobl 20, Kopecky 26, Fiedler, Hodek, Posta 8, Kubjat 14, Ptacek 6, Blecha 3

Italia: Pasquazi 3, Mathis 13, Pagliani 9, Compaore 8, Brusamarello Hussein, Conti 4, Ajayi, Okadoh 20, Ilardi, Sguazzin 8, Gasparoni 5, Cucco 7