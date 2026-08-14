Basket femminile, l’Italia parte per il Belgio per due amichevoli di prestigio

La Nazionale italiana di basket femminile è in raduno a Roma dallo scorso 6 agosto e nel fine settimana volerà in Belgio per affrontare due amichevoli contro le padrone di casa. Si tratta di un doppio appuntamento particolarmente significativo nel percorso di avvicinamento ai Mondiali di Berlino, in programma dal 4 al 13 settembre 2026. Una rassegna iridata che riabbraccia le azzurra ben 32 anni dopo l’ultima partecipazione dell’edizione del 1994 in Australia.

Quello in Belgio sarà dunque un banco di prova di grande importanza per il gruppo allenato da Andrea Capobianco, chiamato ad affrontare una squadra capace di salire sul trono europeo nelle ultime due manifestazioni continentali. Proprio nell’ultimo Europeo il Belgio ha sconfitto l’Italia in semifinale al termine comunque di una sfida tiratissima. Le due amichevoli offriranno al CT Capobianco l’opportunità di valutare la condizione delle azzurre e soprattutto dare minuti a tutte le giocatrici, iniziando a tracciare un primo bilancio sul lavoro svolto finora in questo raduno.

Sarà assente Cecilia Zandalasini, che è ancora impegnata oltreoceano con le Golden State Valkyries nella stagione WNBA. L’azzurra sta peraltro vivendo un ottimo momento di forma ed è stata protagonista nelle ultime uscite con la squadra californiana. Il suo arrivo a Roma è previsto per il 29 agosto, quindi praticamente a ridosso della partenza per Berlino.

Dal 17 al 20 agosto l’Italia si trasferirà a Trento, dove il 21 agosto affronterà la Cina, che poi verrà affrontata nuovamente il giorno successivo. Il 25 agosto l’Italia tornerà nuovamente a Roma, prima di volare a Parigi per le ultime due amichevoli di preparazione ai Mondiali contro la Francia. Dopo le due sfide con le transalpine, sarà ormai tempo di pensare ai Mondiali.