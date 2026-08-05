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Atletica oggi in tv, Mondiali U20 2026: orari mercoledì 5 agosto, programma, streaming, italiani in gara
Quest’oggi andrà in scena la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica 2026, in programma all’Hayward Field di Eugene. Saranno ben 21 gli azzurrini impegnati in Oregon nel day-1 della rassegna iridata juniores, tra cui la primatista europea U18 e fresca campionessa continentale allieve dei 100 metri Kelly Doualla.
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U20 DI ATLETICA ALLE 19.00 E 3.00
La formidabile sprinter lombarda di 16 anni affronterà in serata le batterie, per poi disputare nella notte italiana tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto le semifinali con il grande obiettivo di conquistare un posto per l’ultimo atto. In palio quattro titoli: staffetta 4×400 mista (Italia che dovrà passare prima dalle batterie), getto del peso maschile (con Antony Del Pioluogo a caccia di una non semplice qualificazione in finale) ed i due 5000 metri.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata dei Mondiali U20 di atletica. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, con la differita tv su RaiSportHD (ed in streaming su Rai Play) nella mattinata successiva italiana dalle 7.30.
CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI
Mercoledì 5 agosto
19.00 Eptathlon, 100 ostacoli
19.03 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazione
19.22 Staffetta 4×400 metri (mista), batterie
19.45 Lancio del martello (maschile), qualificazione
19.50 Eptathlon, salto in alto
19.54 100 metri (femminile), batterie
20.44 100 metri (maschile), batterie
21.40 Salto in lungo (femminile), qualificazione
21.43 800 metri (maschile), batterie
22.15 Getto del peso (maschile), qualificazione
22.35 800 metri (femminile), batterie
Giovedì 6 agosto
3.00 Salto con l’asta (femminile), qualificazione
3.00 Lancio del disco (femminile), qualificazione
3.05 100 metri (femminile), semifinali
3.20 Eptathlon, getto del peso
3.30 100 metri (maschile), semifinali
3.55 3000 siepi (femminile), batterie
4.27 Eptathlon, 200 metri
4.45 Getto del peso (maschile), finale
4.53 5000 metri (femminile)
5.20 5000 metri (maschile)
5.50 Staffetta 4×400 metri (mista), finale
PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurovision Sport.
Differita tv e streaming: RaiSportHD e Rai Play dalle 7.30 di giovedì 6 agosto.
ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA
Eptathlon: Rita Manfredini.
Tiro del giavellotto (maschile), qualificazione: Leonardo Di Mugno e Pietro Villa.
Staffetta 4×400 metri (mista), batterie: quartetto da definire.
100 metri (femminile), batterie: Kelly Doualla e Carlotta Suppini.
100 metri (maschile), batterie: Leonardo Pratali e Daniele Orlando.
Salto in lungo (femminile), qualificazione: Viola Canovi e Alessandra Martina Gelpi.
800 metri (maschile), batterie: Valerio Ciaramella.
Getto del peso (maschile), qualificazione: Antony Del Pioluogo.
800 metri (femminile), batterie: Caterina Caligiana e Giulia Macchi.
Salto con l’asta (femminile), qualificazione: Letizia Paolatto.
100 metri (femminile), semifinali: ev. Kelly Doualla e Carlotta Suppini.
100 metri (maschile), semifinali: ev. Leonardo Pratali e Daniele Orlando.
Getto del peso (maschile), finale: ev. Antony Del Pioluogo.
5000 metri (femminile): Sofia Ferrari e Mimosa Miari Fulcis.
5000 metri (maschile): Alessandro Santangelo.
Staffetta 4×400 metri (mista), finale: ev. quartetto da definire.