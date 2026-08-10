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Arrampicata Sportiva

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per gli Europei di speed: Giulia Randi e Matteo Zurloni guidano il gruppo azzurro

Pubblicato

9 ore fa

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Per approfondire:
Giulia Randi / Lena Drapella/World Climbing
Giulia Randi / Lena Drapella/World Climbing

La stagione internazionale dell’arrampicata sportiva è pronta a ripartire. Ancora poche settimane infatti e le pareti di Laval saranno pronte a ospitare, in contemporanea, gli Europei 2026 di speed e lead: in un programma che si svilupperà dal 28 al 30 agosto.

Scalate rapide e verticali all’interno dell’impianto transalpino, con l’Italia che – dopo aver ottenuto il bronzo con Camilla Moroni nel boulder, a Barcellona, a metà luglio – punta a ottenere delle medaglie continentali.

Il primo comparto azzurro a svelare i suoi convocati è stato quello della velocità, per la speed: 8 atleti, equamente divisi fra uomini e donne. 

Le punte della squadra saranno Giulia Randi, che nel mese di luglio si è presa il secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo di Chamonix, e Matteo Zurloni, che sta provando a tornare competitivo ai massimi livelli della disciplina. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per gli Europei 2026 della speed: nella lista figurano anche Beatrice Colli e Ludovico Fossali.

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Convocati dell’Italia per gli Europei di speed
Femminile
Giulia Randi, Beatrice Colli, Agnese Fiorio, Sara Strocchi
Maschile
Matteo Zurloni, Luca Robbiati, Ludovico Fossali, Francesco Ponzinibio

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