Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per gli Europei di speed: Giulia Randi e Matteo Zurloni guidano il gruppo azzurro

La stagione internazionale dell’arrampicata sportiva è pronta a ripartire. Ancora poche settimane infatti e le pareti di Laval saranno pronte a ospitare, in contemporanea, gli Europei 2026 di speed e lead: in un programma che si svilupperà dal 28 al 30 agosto.

Scalate rapide e verticali all’interno dell’impianto transalpino, con l’Italia che – dopo aver ottenuto il bronzo con Camilla Moroni nel boulder, a Barcellona, a metà luglio – punta a ottenere delle medaglie continentali.

Il primo comparto azzurro a svelare i suoi convocati è stato quello della velocità, per la speed: 8 atleti, equamente divisi fra uomini e donne.

Le punte della squadra saranno Giulia Randi, che nel mese di luglio si è presa il secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo di Chamonix, e Matteo Zurloni, che sta provando a tornare competitivo ai massimi livelli della disciplina. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per gli Europei 2026 della speed: nella lista figurano anche Beatrice Colli e Ludovico Fossali.

Convocati dell’Italia per gli Europei di speed

Femminile

Giulia Randi, Beatrice Colli, Agnese Fiorio, Sara Strocchi

Maschile

Matteo Zurloni, Luca Robbiati, Ludovico Fossali, Francesco Ponzinibio