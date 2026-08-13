Arctic Race of Norway 2026: colpaccio nella prima tappa di Giovanni Lonardi

Giovanni Lonardi comincia con il botto l’Arctic Race of Norway 2026. Il velocista veronese della Polti VisitMalta si prende la prima tappa della corsa norvegese, imponendosi allo sprint a Myre al termine dei 181,9 chilometri da Evenes. Un successo importante per il corridore italiano, che grazie agli abbuoni conquista anche la maglia di leader della classifica generale.



Lonardi ha interpretato alla perfezione il finale, beneficiando anche del grande lavoro della Polti VisitMalta, che ha portato tre uomini nelle prime posizioni a poco più di due chilometri dall’arrivo. Nell’ultimo chilometro Jason Tesson ha provato ad anticipare la volata, ma l’italiano ha avuto la forza di rimontare il francese e di lanciare il proprio sprint nel momento decisivo, andando a conquistare una vittoria che premia una giornata praticamente perfetta.

Alle sue spalle Tesson e il canadese Riley Pickrell, mentre Erlend Blikra ed Ethan Vernon hanno completato la top five. Per Lonardi è un successo dal peso specifico notevole. Il 29enne veronese aveva sfiorato più volte la vittoria in questa stagione, compreso il secondo posto nella tappa conclusiva del Giro d’Italia a Roma, oltre a due quarti posti al Tour of Denmark.