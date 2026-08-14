Angelina Melnikova si è ripresa tutto dopo un calvario di 4 anni: Mondiali-Europei. Le Olimpiadi passano da Simone Biles…

Angelina Melnikova non ha potuto gareggiare a livello internazionale per quattro anni. Un arco temporale immemore, a maggior ragione in uno sport come la ginnastica artistica, dove le carriere sono molto brevi (anche se qualcosa è fortunatamente cambiato nell’ultimo periodo). La fuoriclasse di Voronezh trascinò la Russia alla conquista della medaglia d’oro nella gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020, battendo gli USA di Simone Biles (nella celeberrima gara dei “fantasmi” del fenomeno americano), e poi si presentò ai Mondiali di due mesi dopo, riuscendo a conquistare il titolo nel concorso generale individuale.

La carriera dell’Angelo biondo si fermò lì, visto che il suo Paese venne bandito dai grandi eventi a causa del conflitto bellico: soltanto campionati nazionali, Russian Cup, Voronin Cup vinte a ripetizione. Fino all’autunno del 2025, quando ebbe la possibilità di ripresentarsi ai Mondiali, imponendosi sul giro completo come le era già riuscito ormai in un’altra carriera. Nel frattempo sono state spente ventisei candeline e ha vinto lo scudetto con la Libertas Vercelli, ma c’era il cruccio di non essere mai riuscita a laurearsi Campionessa d’Europa nell’all-around (fu seconda nel 2021, dietro alla connazionale Viktoria Listunova).

La Russia è definitivamente riabilitata dal CIO, me le autorità croate non le concedono il visto. Lungo lavoro di mediazione, arrivano le firme necessarie, si presenta a Zagabria e domina rasentando il muro dei 56 punti. Scettro conquistato da Campionessa del Mondo in carica e corona parzialmente riunita, con un chiaro obiettivo: vincere alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Con una gara perfetta, al momento, ci sarebbe solo una ginnasta in grado di batterla: si chiama Simone Biles e sul fronte ginnico non ne sappiamo niente da due anni…