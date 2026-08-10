Ambesi: “Può essere che Sinner abbia giocato col dolore, per poi andare a scavare”

Jannik Sinner, dopo aver rinunciato alla trasferta in Canada per il Masters 1000 di Montreal, salterà anche il torneo di Cincinnati a causa di un fastidio al ginocchio destro che lo costringerà a tornare in campo direttamente a New York per gli US Open. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“A me piacerebbe capire come arrivino le indiscrezioni ai media, se c’è una gola profonda in contatto con i giornalisti. C’è chi ci ha azzeccato e chi è rimasto molto distante dalla verità. Dispiace perché viene a mancare un protagonista da un torneo di peso. Le due assenze prolungate dei giocatori simbolo di questa era devono indurre a delle riflessioni: possono essere casuali, come no. Io penso che questo sovraccarico possa essersi originato dal tour de force della primavera“, la riflessione di Ambesi.

Sugli scenari in vista di Flushing Meadows: “Può essere che all’inizio abbia giocato col dolore, per poi andare a scavare per capire il problema. Pare che Sinner possa comunque allenarsi a buona intensità. Tra le righe delle dichiarazioni io non percepisco una preoccupazione. Passeranno 7 settimane dalla finale di Wimbledon alla prima partita degli US Open. A Cincinnati sarà un’occasione per tanti, il che può diventare un problema per Cobolli nella corsa alle ATP Finals“.

“Anche in questa vicenda si è vista troppa morbosità. Anche questa sfida che si crea tra giornalisti onestamente faccio fatica a capirla. Su chi per primo riesce ad intercettare l’indiscrezione. Io credo che la capacità media del giornalista sportivo non si misuri su queste basi. L’ambiente è molto tossico rispetto agli altri sport, poi il calcio è un mondo a parte“, ha aggiunto il giornalista di Eurosport.

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