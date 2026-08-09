Alex Marquez: “Il potenziale era da podio, quell’errore in curva 1 mi è costato troppo”

Si è chiuso con la vittoria di Raul Fernandez il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Silverstone, lo spagnolo, dopo la caduta di ieri nella Sprint, ha dominato la gara della domenica dal primo all’ultimo giro, firmando il secondo successo nella classe regina dopo quello ottenuto nel 2025 a Phillip Island.

Lo spagnolo ha tenuto un ritmo alto fin dai primi giri ed ha seminato le Aprilia di Jorge Martin, secondo all’arrivo, e di Marco Bezzecchi, terzo nonostante le difficoltà fisiche. Prima Ducati all’arrivo quella di Alex Marquez. Il centauro del Team Gresini è autore di una gara brillante da podio ma commette a metà gara un errore che gli costa il posto nei primi tre.

Ai microfoni di Sky Sport, lo spagnolo ha dichiarato: “Il nostro potenziale era da podio oggi. Quel piccolo errore in curva 1 mi è costato 2 secondi e mezzo. Avevo fatto un grande lavoro per trovarmi lì, è stato come ricominciare tutto da capo. Avevamo il potenziale per lottare con Jorge Martin. Un errore piccolo ma doloroso, mi è costato tanto tempo”.

I risultati delle Ducati in Gran Bretagna: “Ieri sembrava che l’Aprilia ci avrebbe dato 20 secondi. Oggi sono stato lì ed ho lottato per il podio fino alla fine. Eravamo più vicini di quello che tutti si aspettavano. Il gap è più piccolo, dobbiamo fare uno step in avanti e continuare a lavorare. Mancano solo pochi dettagli”.

In conclusione sulla gestione delle gomme: “Iniziando settimo era difficile conservare la gomma. Partendo da lì è difficile conservare la gomma. Dobbiamo essere più competitivi nelle qualifiche, lì le Aprilia hanno fatto la differenza”.