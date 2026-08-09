Alessia Succo brilla sulle barriere alte, contro avversarie più grandi: bel piazzamento sui 100 hs ai Mondiali U20

Alessia Succo si è distinta nella finale dei 100 ostacoli ai Mondiali U20, fronteggiando avversarie più esperte di due anni e cimentandosi con le barriere delle grandi (84 cm, ovvero otto centimetri in più rispetto a quella della sua categoria, dove detiene il record europeo per minorenni con 12.86). La 17enne ha corso controvento (-0,2 m/s) all’Hayward Field di Eugene (Oregon, USA) e ha tagliato il traguardo al sesto posto con il tempo di 13.19, cinque centesimi sopra al suo personale con questo tipo di ostacoli.

La piemontese si è resa protagonista di una prova pulita dopo l’amarezza per la mancata vittoria agli Europei U18 di Rieti, quando sbagliò completamente la partenza e si dovette accontentare della medaglia d’argento (in quel contesto si gareggiava con l’attrezzatura da allieva). In un evento di assoluto spessore tecnico nel panorama internazionale e con gli ostacoli delle grandi, la finale era l’obiettivo e l’azzurra è riuscita a portare a casa un piazzamento ragguardevole.

La gara è stata vinta dalla scatenata statunitense Madeline Cooper, che ha pareggiato la miglior prestazione mondiale stagionale di categoria (12.91). Alle spalle della padrona di casa si sono piazzate la sudafricana Tumi Ramokgopa (12.96) e la giamaicana Tiana Marshall (12.97, personale), uniche atlete capaci di scendere sotto il muro dei tredici secondi. Davanti ad Alessia Succo si sono classificate anche la svizzera Jil Sanchez (13.03) e la tedesca Daryl Ndasi (13.11).