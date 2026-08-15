A Simone Cerasuolo non basta l’argento: “Brutta gara, peggiorato di 4 decimi: tante cose non hanno funzionato”

Doppietta azzurra nei 50 rana agli Europei di Parigi, ma sul gradino più alto del podio non c’è il più atteso dei due. Un fantastico Nicolò Martinenghi riesce a doppiare il successo dei 100, battendo Simone Cerasuolo, che conquista la medaglia d’argento, non riuscendo a confermare il titolo mondiale dell’anno scorso.

Martinenghi ha vinto con il crono di 26”57, trovando il finale perfetto rispetto ad un Cerasuolo, che, invece, ha peggiorato notevolmente rispetto ai turni precedenti, terminando secondo a pari merito con l’olandese Koen De Groot con il tempo di 26”62.

Sicuramente deluso Cerasuolo ai microfoni di Rai Sport a fine gara: “Abbiamo fatto doppietta come a Roma, ma oggi ho fatto una brutta gara. C’è poco da dire, stavo peggio di ieri, ero più contratto, ma le finali sono anche questo. Dovremo prenderlo come esempio e andare avanti”.

Inaspettato e sicuramente evidente il peggioramento rispetto a batterie e semifinali: “Quattro decimi di peggioramento sono tanti, evidentemente non hanno funzionato parecchie cose. Vedremo cosa non ha funzionato e andremo avanti”.