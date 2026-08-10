Quando Simona Quadarella oggi, Europei nuoto 2026: orario esatto 800 sl, tv, n. di corsia, avversarie

Si aprirà oggi lunedì 10 agosto la settimana dedicata agli Europei di nuoto 2026. Nella piscina di Parigi si assegneranno nel pomeriggio i primi titoli continentali mentre la mattinata sarà dedicata alle batterie. L’Italia schiera subito una delle sue pedine più importanti. Farà infatti subito il suo esordio Simona Quadarella, impegnata a conquistare la finale degli 800 stile libero.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Per la romana questo potrebbe essere l’Europeo più importante della sua carriera. Forte degli otto titoli individuali già conquistati, l’italiana cercherà infatti di arrivare a Parigi a quota dieci affermazioni continentali, un risultato che solo tre donne nella storia hanno raggiunto (Sjostrom, Hosszu, Klochkova). Quadarella, dopo gli ultimi brillanti risultati ed il record europeo, è indubbiamente la principale favorita per l’oro negli 800.

Il suo cammino inizierà con le batterie di questa mattina. La sua gara sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale di tutti gli eventi.

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026

Lunedì 10 agosto

Ore 11.46 Batteria 3 800 sl donne – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

CORSIA SIMONA QUADARELLA 800 SL EUROPEI NUOTO 2026

Simona Quadarella sarà in corsia 4 nella terza batteria in programma dalle ore 11.46

STARTLIST 800 SL E AVVERSARIE SIMONA QUADARELLA

0 SUI Vanna DJAKOVIC 8:45.70

1 NED Marte Hieke van der KAMP 8:41.44

2 NAB Arina PANTINA 8:32.59

3 BEL Sarah DUMONT 8:30.44

4 ITA Simona QUADARELLA 8:12.81

5 HUN Vivien JACKL 8:26.97

6 GRE Artemis VASILAKI 8:32.29

7 SWE Thilda HALL 8:36.67

8 GEO Anna Sofia KALANDADZE 8:44.40

DOVE VEDERE SIMONA QUADARELLA 800 SL EUROPEI NUOTO 2026

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport