Due realtà, due storie diverse, un’unica grande passione: il beach volley! 🏐🔥

In questa intervista targata AIBVC scopriamo il percorso di crescita di Noway Beach Volley e Dream Beach School, due società protagoniste delle Club Series e sempre più punto di riferimento nel panorama nazionale.

Dalla crescita di Noway tra Rovigo, Mestre e Rosolina Mare fino all’espansione romagnola di Dream Beach tra Bologna, Faenza, Forlì e Cervia: un viaggio tra risultati, emozioni, coach, giovani talenti e il sogno di far crescere il movimento del beach volley italiano. 🇮🇹☀️

Parleremo di:

🏆 Serie A e Club Series AIBVC

🔥 Crescita delle scuole beach volley

🌊 Eventi e tornei estivi

💪 Allenatori e sviluppo tecnico

❤️ Passione, sacrifici e comunità

🎯 Obiettivi futuri delle società

Un contenuto imperdibile per chi ama il beach volley, lo sport sulla sabbia e le storie di chi costruisce ogni giorno nuove opportunità per atleti e appassi.

Conduce Alice Liverani