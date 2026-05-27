Nel nuovo episodio di Motor News, Beatrice Frangione intervista Raffaello Caruso, direttore responsabile di Rossomotori.it, per analizzare tutto ciò che è accaduto nel Gran Premio del Canada a Montreal.

Al centro della puntata il duello interno in casa Mercedes tra George Russell e Andrea Kimi Antonelli, un rapporto che dopo il weekend canadese sembra destinato a cambiare definitivamente. Dalla Sprint Race alla gara domenicale, passando per i sorpassi in pista e le parole del team principal Toto Wolff, il confronto tra i due piloti è ormai il tema più caldo del Mondiale di Formula 1.

Si parla anche della vittoria di Antonelli a Montreal, del ritiro di Russell e delle possibili conseguenze all’interno del team Mercedes nella lotta al titolo mondiale.