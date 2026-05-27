Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

16 secondi fa

il

Nel nuovo episodio di Motor News, Beatrice Frangione intervista Raffaello Caruso, direttore responsabile di Rossomotori.it, per analizzare tutto ciò che è accaduto nel Gran Premio del Canada a Montreal.

Al centro della puntata il duello interno in casa Mercedes tra George Russell e Andrea Kimi Antonelli, un rapporto che dopo il weekend canadese sembra destinato a cambiare definitivamente. Dalla Sprint Race alla gara domenicale, passando per i sorpassi in pista e le parole del team principal Toto Wolff, il confronto tra i due piloti è ormai il tema più caldo del Mondiale di Formula 1.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Si parla anche della vittoria di Antonelli a Montreal, del ritiro di Russell e delle possibili conseguenze all’interno del team Mercedes nella lotta al titolo mondiale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità