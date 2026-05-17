Marco Bezzecchi al miglior piazzamento in carriera al Montmelò nel fine settimana più nero. Adesso piste più gradite

Marco Bezzecchi esce incredibilmente dal weekend sinora più difficile della stagione a livello di performance con un guadagno di almeno 12 punti in classifica sul suo primo inseguitore Jorge Martin. In attesa di conoscere l’esito dell’investigazione di vari piloti causa pressione delle gomme (che potrebbe promuoverlo al quarto o addirittura al terzo posto), il romagnolo dell’Aprilia ha allungato come minimo a +13 sul compagno di squadra spagnolo nella graduatoria del Mondiale MotoGP 2026.

Il Bez, mai veloce dal sabato mattina in poi, ha archiviato una nona piazza nella Sprint e soprattutto una quinta posizione nella gara lunga che rappresenta di gran lunga il suo miglior risultato di sempre nella classe regina sulla pista di Barcellona. In passato il nativo di Rimini non aveva infatti mai chiuso il Gran Premio di Catalogna nella top10 da quando è approdato in top class nel 2022.

Certo, Bezzecchi è il primo ad essere consapevole che il piazzamento odierno va ben oltre i suoi meriti (o comunque in generale del potenziale espresso dal binomio moto-pilota) essendo maturato grazie ad una serie di episodi e circostanze che hanno messo fuori dai giochi tanti altri protagonisti. In termini di velocità pura l’azzurro (che partiva 12°) oggi in una gara lineare avrebbe lottato per fare qualche punticino attestandosi magari nel range tra l’ottava e la tredicesima piazza.

Il prodotto dell’Academy VR46 si è giocato un jolly importante nella corsa iberica, ma adesso non potrà più permettersi di vivere un altro weekend del genere se vorrà conservare fino in fondo la leadership del campionato. Superata la bestia nera Montmelò, il calendario dovrebbe sorridere al Bez proponendo nell’ordine Mugello, Balaton, Brno e soprattutto Assen, tracciati sicuramente più favorevoli rispetto a quello catalano.