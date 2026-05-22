I segreti della maratona spiegati dal coach e guru Massimo Magnani | Run2u#19

Cosa serve per trasformare una città nella capitale del running e un atleta in un campione straordinario?

Nella puntata numero 19 di Run2u (stagione 2026) abbiamo l’onore di ospitare una vera e propria colonna dell’atletica leggera italiana: il grande coach Massimo Magnani! 🇮🇹

Con la classe e l’eleganza che lo contraddistinguono da sempre, Massimo ci ha portato dietro le quinte del suo rapporto speciale con Iliass Aouani, un atleta che definisce senza mezzi termini “straordinario”. Ma non ci siamo fermati qui. Da ferrarese doc, ci ha lanciato una provocazione bellissima: perché non fare della sua città un brand mondiale dello sport, seguendo lo straordinario modello di Valencia?

Tra aneddoti olimpici, consigli tecnici accessibili a tutti i runner e una visione del futuro che fa sognare, questa è una di quelle interviste che lasciano il segno. 🎬

Mettetevi comodi e godetevi questa masterclass di corsa e di vita. Guarda la puntata completa! 👇

Benvenuti RUNNERS alla Puntata N. 19 (2026) di Run2u, il talk show di riferimento per il mondo del running e dell’atletica leggera! Oggi abbiamo il privilegio di ospitare Massimo Magnani: ex maratoneta olimpico, già Direttore Tecnico della Nazionale Italiana e oggi coach di livello internazionale.

In questa intervista esclusiva, Massimo Magnani ci svela i segreti del suo rapporto speciale con il top runner azzurro Iliass Aouani e lancia una proposta ambiziosa per la sua città natale: far diventare Ferrara un brand globale dello sport sul modello di Valencia. Inoltre, risponderà a domande tecniche sul mondo della maratona, sull’evoluzione delle scarpe in carbonio e su come la testa faccia la differenza quando le gambe vogliono fermarsi.

Se sei un maratoneta, un appassionato di atletica o un semplice runner alla ricerca di ispirazione, le parole di uno dei più grandi maestri del fondo italiano sono una risorsa preziosa.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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