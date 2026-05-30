Torna l’appuntamento con Motor News – Felicioni e Scontenti!

Dopo il Gran Premio del Canada analizziamo i protagonisti del weekend: i grandi vincitori sono piuttosto facili da individuare, così come chi lascia Montréal con più di un motivo per essere deluso. Ma c’è anche un personaggio che rende questa puntata particolarmente interessante: un protagonista difficile da inserire tra i promossi o tra i bocciati.

Mercedes esce dal Canada da assoluta protagonista con la vittoria di Kimi Antonelli dopo il duello interno con George Russell, mentre Ferrari, Red Bull e McLaren tornano a casa con sensazioni molto diverse.

Secondo voi chi merita di essere inserito tra i “Felicioni” e chi tra gli “Scontenti”? E soprattutto: chi è il personaggio più difficile da classificare dopo il GP del Canada?

Conduce Beatrice Frangione

In studio Luca Preti