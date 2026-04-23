Tuffi, tutte le stelle azzurre presenti agli Assoluti Primaverili. Ci saranno Pellacani e Santoro

Torino si conferma ancora una volta la capitale dei tuffi per l’Italia. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile sarà proprio la città piemontese ad ospitare i Campionati Assoluti Primaverili, sicuramente uno degli appuntamenti più attesi nel calendario nazionale. Si tratta della tredicesima edizione che si disputerà nell’impianto Monumentale, che è ormai da tempo la sede storica della rassegna tricolore, con il solo trasferimento per tre anni a Bolzano.

In quel di Torino saranno presenti tutti i principali protagonisti dei tuffi italiani, a cominciare anche da chi aveva fatto sognare nello scorso Mondiale di Singapore, Chiara Pellacani e Matteo Santoro, capaci di mettersi al collo la medaglia d’oro nel sincro misto dai tre metri e con la romana con anche poi due bronzi individuali al collo. Pellacani ha vissuto l’ennesima sua stagione a Miami, dove studia e si allena, mentre per Santoro è stato il primo anno in Florida, dunque c’è davvero curiosità per vedere entrambi in azione.

Non mancheranno anche gli altri protagonisti della nazionale azzurra. Ci sarà anche la numero uno della piattaforma Sarah Jodoin Di Maria, recentemente rientrata ad allenarsi in Canada. Poi non mancheranno i due grandi veterani Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che daranno battaglia ai più giovani dal trampolino. Attenzione anche a Simone Conte, campione del mondo juniores, ma anche Elisa Pizzini, che con Pellacani forma la coppia del sincro femminile dai tre metri. Inoltre saranno presenti tanti giovani, che potranno fare esperienza in un contesto nazionale di altissimo livello.

L’appuntamento torinese rappresenterà anche l’ultima prova di selezione per i prossimi Campionati Europei di tuffi, che sono in programma a Parigi dal 31 luglio al 6 agosto. Sicuramente il CT Oscar Bertone ha già in mente quale sarà la squadra per la manifestazione continentale, ma questi Assoluti possono anche regalare qualche effetto a sorpresa.