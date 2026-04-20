Da poche settimane dalle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, ospitiamo una delle protagoniste più giovani della Nazionale italiana: Martina Vozza. Dopo l’esordio giovanissima alle Paralimpiadi Invernali Pechino 2022, Martina torna a gareggiare sulle nevi di casa insieme alla sua guida Ylenia Sabidussi, conquistando risultati di altissimo livello nello sci alpino categoria B2.
Dalla vittoria in Coppa del Mondo alle sfide degli infortuni, fino alla gestione della pressione e dell’adrenalina — anche grazie all’esperienza con Kristian Ghedina nel documentario su RaiPlay — Martina si racconta senza filtri tra tecnica, emozioni e ambizioni future.
Conduce Sofia Altavilla
📌 Nel video potrai scoprire:
Il bilancio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e l’esperienza di gareggiare “in casa”
Il rapporto unico con la guida e il lavoro di squadra nello sci alpino paralimpico
Come si affrontano e si superano gli infortuni, soprattutto a livello mentale
La gestione della pressione tra allenamento e gara
Il significato dell’adrenalina e il rapporto con la paura
Le differenze tra Pechino 2022 e Milano 2026
I prossimi obiettivi tra Coppa del Mondo e futuro paralimpico
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