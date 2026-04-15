La stagione degli sport invernali 2025-2026 resterà nella storia per l’Italia, grazie alle straordinarie prestazioni degli azzurri ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Un’annata ricca di successi, medaglie e protagonisti, che ha consacrato l’Italia tra le grandi potenze della neve.
Nel corso del FISI Media Day, andato in scena il 14 aprile a Milano, è stato tracciato il bilancio completo della stagione, alla presenza di molti dei medagliati olimpici e dei protagonisti del movimento azzurro.
Un’occasione unica per rivivere emozioni, analizzare risultati e scoprire retroscena direttamente dalla voce degli atleti.
🎤 Interviste a cura di Federico Militello e Alice Liverani
👉 In questo video:
Il bilancio della stagione olimpica italiana
I protagonisti di Milano-Cortina
Le emozioni dei medagliati FISI
Analisi e prospettive per il futuro
📺 Guarda ora tutte le interviste esclusive e rivivi una stagione indimenticabile per lo sport italiano!
🔑 Hashtag SEO
#MilanoCortina2026 #FISI #SportInvernali #OlimpiadiInvernali #ItaliaTeam #Azzurri #Sci #Biathlon #SciAlpino #Freestyle #SportItaliano #Medaglie #WinterSports #OA Sport #FedericoMilitello #AliceLiverani