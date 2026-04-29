Speed Skating, calendario Coppa del Mondo 2026-2027: date e programma. Tanta Asia, Mondiali a fine febbraio

L’International Skating Union (ISU) ha pubblicato il calendario dell’edizione 2026-27 della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga, comunicando altresì le date dei Mondiali e degli Europei. Ci saranno molti appuntamenti clou in Asia, compresa la manifestazione iridata, che nella stagione ventura assegnerà le medaglie su distanze singole.

La stagione si aprirà proprio in Estremo Oriente a metà novembre con le tappe di Pechino (Cina) e Obihiro (Giappone). Dopo una settimana di pausa, ci si trasferirà nel Vecchio Continente. A dicembre gli atleti saranno impegnati a Heerenveen (Paesi Bassi) e Stavanger (Norvegia). Dunque, quattro delle prime sei tappe si disputeranno prima di Natale.

Al principio del 2027, spazio ai Campionati Europei, che il prossimo anno assegneranno il titolo Sprint e quello All-Round. Si terranno a Heerenveen, proprio come l’edizione 2025. La Coppa del Mondo ripartirà poi tra fine gennaio e inizio febbraio con gli appuntamenti nordamericani di Salt Lake City (Usa) e Calgary (Canada), dove è verosimile vi possano essere tempi record.

Infine, il pinnacolo dell’inverno, ossia i Campionati Mondiali (come detto, su distanze singole) verrà raggiunto a fine febbraio. Curiosamente, il luogo dove calerà il sipario sarà il medesimo dove si alzerà la cortina agonistica del 2026-27, in una sorta di cerchio perfetto, oppure di giro di pista, come quello che devono percorrere i pattinatori.

SPEED SKATING COPPA DEL MONDO 2026-27

Tappa 1: Pechino (Cina), 13-15 novembre

Tappa 2: Obihiro (Giappone), 20-22 novembre

Tappa 3: Heerenveen (Paesi Bassi), 4-6 dicembre

Tappa 4: Stavanger (Norvegia), 11-13 dicembre

Tappa 5: Salt Lake City (Usa), 29-31 gennaio

Tappa 6: Calgary (Canada), 5-7 febbraio

SPEED SKATING MONDIALI 2027

Dal 25 al 28 febbraio a Pechino (Cina), saranno assegnate medaglie su distanze singole.

SPEED SKATING EUROPEI 2027

Dall’8 al 10 gennaio a Heerenveen (Paesi Bassi), saranno assegnate medaglie sprint e all-round.