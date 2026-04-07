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Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il talk dedicato all’atletica leggera condotto da Ferdinando Savarese.
Ospite della puntata è Simone Bertelli, giovane talento italiano del salto con l’asta, reduce da una stagione indoor positiva. Il 21enne torinese ha conquistato il titolo italiano al coperto, mostrando grande continuità su misure di alto livello, pur senza migliorare il proprio record personale di 5.70 metri.
Un percorso di crescita che guarda già alla stagione all’aperto, con l’obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità. Dopo la partecipazione ai Mondiali di Tokyo 2025, nel mirino ci sono gli Europei di Birmingham, in una disciplina sempre più competitiva e spettacolare.
Il salto con l’asta sta vivendo un momento straordinario, con tanti atleti capaci di superare i 6 metri, guidati dal fenomeno Armand Duplantis.
🎙️ Intervista, analisi e prospettive su uno dei prospetti più interessanti dell’atletica italiana.
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