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21 minuti fa

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Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, per la seconda volta nelle ultime tre finali tra loro, si giocano il trono di numero 1 del mondo 🌍

I dati raccontano di un equilibrio incredibile:
• 66 settimane complessive da n.1 ATP ciascuno
• 5 ore e 59 in campo nel Principato per entrambi
• Parità totale nei punti vinti nei loro precedenti: 1651 a testa

Per il Dolomiti Kid, contro lo stesso avversario, è la terza occasione in serie per conquistare il primo grande titolo sulla terra rossa 🧡 dopo Roma e Parigi!

📺 Ti aspettiamo LIVE alle 8:15 su TennisMania con:
• Dario Puppo
• Massimiliano Ambesi
• Guido Monaco

👉 Segui la diretta sul canale YouTube di OA Sport per analisi, commenti e tutto sul grande tennis!

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