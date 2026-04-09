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Fa scalpore l’eliminazione del finalista 2025 Lorenzo Musetti. Non bisogna dimenticare che ha pochi match alle spalle negli ultimi 3 mesi a causa di problemi fisici. Grande prestazione per il monegasco Valentin Vacherot, assai determinato a vincere davanti al pubblico di casa!

Fuori anche Flavio Cobolli, mentre Matteo Berrettini impressiona: solo 16 game giocati e tutti vinti nei primi due turni 👀 Ora lo attende la sfida contro João Fonseca agli ottavi.

Jannik Sinner, affronterà Tomáš Macháč.

👉 Analisi completa con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco in diretta a TennisMania, canale YouTube di OA Sport.

📅 Live dalle 8:30: aspettiamo i vostri commenti e domande

#Tennis #Musetti #Sinner #Berrettini #ATP #TennisMania #OASport

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