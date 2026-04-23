Nuova puntata di SWIMZONE dedicata a uno dei giovani più interessanti del nuoto italiano 🇮🇹🏊‍♂️

Protagonista è Christian Mantegazza, classe 2005 e campione italiano nei 200 rana per il secondo anno consecutivo, che racconta i suoi Campionati Italiani Assoluti e il percorso di crescita che lo sta portando ai vertici della specialità.

🎯 Dai successi in vasca alla maturità mentale: Mantegazza spiega come questo titolo sia arrivato con meno pressione e maggiore consapevolezza, segnando un passo importante nella sua evoluzione sportiva.

👉 Focus su:

la scelta di puntare sulla rana, mettendo da parte i misti

il lavoro quotidiano in un gruppo di allenamento competitivo

i margini di miglioramento in una gara ancora tutta da perfezionare

🌍 Obiettivi chiari anche per il futuro: dal Settecolli fino agli Europei di Parigi, con ambizioni sempre più alte.

🎙️ Conducono Alessia Polieri e Sofia Altavilla.

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