Altri video
-
Focus – Beach Tennis | Michele Folegatti: il segreto dietro i campioni della nazionale
-
Dal boom invernale all’estate 2026: tutte le novità del beach volley con Adriano Bilato
-
Zaynab Dosso: la donna più veloce del mondo a Sprint Zone
-
Segreti del WEC e delle Hypercar: intervista esclusiva a Tommaso Tredozi Team Cadillac
Nuova puntata di SWIMZONE dedicata a uno dei giovani più interessanti del nuoto italiano 🇮🇹🏊♂️
Protagonista è Christian Mantegazza, classe 2005 e campione italiano nei 200 rana per il secondo anno consecutivo, che racconta i suoi Campionati Italiani Assoluti e il percorso di crescita che lo sta portando ai vertici della specialità.
🎯 Dai successi in vasca alla maturità mentale: Mantegazza spiega come questo titolo sia arrivato con meno pressione e maggiore consapevolezza, segnando un passo importante nella sua evoluzione sportiva.
👉 Focus su:
la scelta di puntare sulla rana, mettendo da parte i misti
il lavoro quotidiano in un gruppo di allenamento competitivo
i margini di miglioramento in una gara ancora tutta da perfezionare
🌍 Obiettivi chiari anche per il futuro: dal Settecolli fino agli Europei di Parigi, con ambizioni sempre più alte.
🎙️ Conducono Alessia Polieri e Sofia Altavilla.
📺 Iscriviti al canale per tutte le interviste e gli approfondimenti sul nuoto!
#Nuoto #Swimming #Swimzone #Mantegazza #200Rana #Rana #CampionatiItaliani #NuotoItalia #Settecolli #EuropeiParigi #Swimmer #YoungTalent #SportItalia #OASport #Intervista #NuotoAgonistico #SwimmingLife #SwimNews