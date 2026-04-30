Cosa spinge una donna a svegliarsi alle 4:30 del mattino, correre 20km e poi stare in piedi tutto il giorno in salone con le forbici in mano? ✂️🏃‍♀️

Nella puntata di oggi abbiamo con noi Laura Gotti, un’atleta che definire ‘straordinaria’ è poco. Dopo essere diventata mamma, Laura è tornata nel 2026 più forte di prima, polverizzando record e dimostrando che i limiti sono solo nella nostra testa. Non parleremo solo di cronometri e tabelle, ma di vita vera, di sacrifici invisibili e di quella passione pura che ti fa vincere una maratona con 20 minuti di distacco.

Mettetevi comodi: la storia di Laura vi farà venire voglia di allacciare le scarpe e correre verso i vostri sogni. ✨

Benvenuti alla puntata N. 16 (stagione 2026) di Run2u! 🎤

In questo episodio ospitiamo una delle icone del fondo e dell’ultramaratona italiana: Laura Gotti. Protagonista assoluta di questo inizio 2026 con le vittorie alla Maratona del Lamone e alla Brescia Art Marathon, Laura ci racconta il suo incredibile “secondo tempo” sportivo.

In questa intervista scoprirai:

✅ Come Laura concilia la carriera da parrucchiera con l’allenamento d’élite.

✅ Il dietro le quinte del suo record alla Maratona del Lamone (2h40:39).

✅ La gestione mentale delle ultra-maratone (50km e 100km).

✅ Il nuovo ambizioso progetto: l’approdo al mondo dell’Ironman.

✅ Consigli pratici per chi vuole iniziare a correre nonostante gli impegni lavorativi.

Laura Gotti non è solo un’atleta da Nazionale e medaglia d’argento europea, è l’esempio vivente di come la resilienza e l’organizzazione possano portare a risultati inimmaginabili.

Segui Run2u per rimanere aggiornato sul mondo del running! 🔔 Iscriviti al canale e attiva la campanellina. 👍 Lascia un like se la storia di Laura ti ha ispirato.

Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste ai protagonisti dell’atletica leggera! 🔔 Attiva la campanella per restare aggiornato su ogni nuova uscita.

📌 Iscriviti al canale per altre puntate di Run2U

📌 Lascia un commento: tu da quanto corri?

👍 Metti like se ami la corsa

💬 Commenta con la tua esperienza

🔔 Iscriviti al canale tvRun2U e attiva la campanella 🔔 per non perdere le prossime puntate.

Run2U live è il format dedicato al mondo del running e dell’endurance, con interviste ai protagonisti dell’atletica italiana.

Seguici su:

• Instagram: @tvrun2

• Facebook: tvRun2

• #tvRun2U

•

• #tvRun2u #LauraGotti #Maratona #Ultramaratona #RunningItalia #MaratonaDelLamone #BresciaArtMarathon #Corsa #RunningMotivation #DonneEcorsa #AllenamentoMaratona #IntervistaSportiva #100kmDelPassatore #Running2026