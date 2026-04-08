Preparatevi a una nuova imperdibile puntata di Ginnasticomania! 🇺🇸✨

In questa puntata vi portiamo dietro le quinte di un’intervista esclusiva con la Nazionale statunitense di ginnastica artistica, protagonista al Trofeo Internazionale Città di Jesolo.

🎙️ Chiara Sani ha incontrato le straordinarie atlete del Team USA, che hanno raccontato le emozioni della vittoria e del gradino più alto del podio in una delle competizioni più prestigiose del panorama internazionale.

Non solo gara: tra sorrisi, energia e tanta complicità, le ginnaste si sono lasciate andare anche a curiosità più personali, svelando rituali, segreti e piccoli trucchi di bellezza pre-gara… dalle immancabili unghie colorate ai dettagli che fanno la differenza! 💅✨

🔥 Un viaggio unico dentro uno dei team più forti al mondo!

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