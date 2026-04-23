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Nel beach tennis l’Italia domina da anni.
Ma dietro ogni vittoria, ogni titolo mondiale ed europeo, c’è un lavoro quotidiano fatto di scelte, metodo e visione.
🎙️ In questa intervista parliamo con Michele Folegatti, ex top 15 al mondo e oggi capitano della Nazionale giovanile italiana, con cui ha conquistato numerosi titoli internazionali.
Un percorso che lo ha portato a diventare uno dei riferimenti tecnici del movimento, allenando anche diversi numeri 1 del ranking mondiale.
🔍 Di cosa parliamo in questa intervista:
Il passaggio da giocatore ad allenatore
Il segreto del dominio dell’Italia nel beach tennis
Come si riconosce (e si costruisce) un campione
Il lavoro con i giovani e la nuova generazione
La mentalità vincente ad alto livello
Il futuro del beach tennis
💬 Un racconto diretto, concreto e senza filtri su uno sport in crescita e su chi, ogni giorno, lavora per portarlo ai vertici.